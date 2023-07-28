Все заявки спасатели и коммунальщики отрабатывают

С вечера 27 июля Севастополь заливал дождь, гремел град и сверкали молнии. В МЧС позвонило 400 горожан — люди оказались заблокированы в своих домах из-за прибывающей воды.

«Поступило более 400 вызовов от граждан. Силы чрезвычайного ведомства совершили 19 выездов, в ряде случаев задействовалась Спасательная служба города. Так, основное количество обращений было связано с тем, что люди оказывались заблокированными в домах из-за напора прибывающей к порогу воды. Во всех случаях было своевременное реагирование, необходимая помощь оказана», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.

Также спасатели выезжали на пр.Генерала Острякова, 167А — там облицовка фасада упала на детскую площадку. К счастью, никто не пострадал.

Без света

«В связи с ухудшением погодных условий, сетевыми организациями города Севастополя зафиксировано 13 технологических нарушений в электрических сетях напряжением 6 тысяч В. Без электрической энергии оставались Корабельная сторона, Ластовая. Все технологические нарушения локализованы, потребители электрической энергии запитаны», — сообщили в департаменте городского хозяйства Севастополя.

По информации на утро, 28 июля, продолжается точечная работа по поступившим заявкам от горожан об отсутствии электроснабжения. Для восстановления электроснабжения потребителям Севастополя задействованы 24 бригады.

Чистили ливневки

Как сообщили в ГУП «Водоканал», вечером накануне и ночью во время непогоды аварийные бригады объезжали районы города для контроля состояния ливневых решеток.

«Оперативно производили очистку решеток от наносов грунта, сбитой листвы. На данный момент устраняем последствия ненастной погоды», — сообщили в пресс-службе водоканала. Продолжают работать пять аварийных бригад, задействовано 43 человека, семь единиц техники, включая две машины илососа. Ливневки уже очищены по 20 адресам.

Не пришлось этой ночью отдыхать и сотрудникам управляющих компаний. По заявкам, поступившим от жителей города УК убрали ветки и деревья на пяти придомовых территориях, 17 территорий — в работе, прочистили четыре ливнестока, устранили течь 15 кровель, необходимо проверить еще три крыши.

Крыша на Башенной, 11 устояла

Удивительно, но крыша дома на улице Башенной, 11 в Балаклаве, во время этого потопа не протекла. Буквально недавно Фонд содействия капремонту Севастополя доложил об устранении всех проблем с крышей. Много лет во время дождей кровля практически не препятствовала попаданию воды в квартиры балаклавцев, поэтому отсыревали обои и повсюду была плесень.

— Пока радоваться, наверное, рано. Этот ливень мы пережили нормально, но еще ведь будут дожди и тогда станет понятней. Сегодня рано утром к нам уже приехала прокуратура, чтобы проверить все ли в порядке, — рассказала жительница дома Елена Кежелис.