В Херсонесе археологи нашли редкие амфоры X века

Уникальные амфоры X века с двумя клеймами на ручках удалось обнаружить севастопольским археологам в Херсонесе.

Там почти месяц, с 26 июня по 21 июля, проводили археологические исследования 25 ученых и преподавателей из филиала МГУ им.М.В.Ломоносова в Севастополе, а также Севастопольского государственного университета.

Как сообщили на сайте заповедника, раскопки велись под руководством старшего научного сотрудника Института археологии Крыма РАН и доцента кафедры истории и международных отношений филиала МГУ в Севастополе Сергея Ушакова. Объектом исследований стал Северо-Восточный район древнего Херсонеса, а основная часть работ велась у базилики Крузе и 97-го квартала Северо-восточного района.

Помощь в работе историкам также оказали студенты историко-филологического факультета филиала МГУ и Севастопольского государственного университета.

Все вместе они уточняли стратиграфию и хронологические рамки участка между Базиликой Крузе и прилегающей к ней средневековым кварталом. Там-то и была обнаружена уникальная амфоры. Откуда были привезены эти амфоры, еще предстоит узнать.

Теперь у археологов наступает период анализа полученных данных и подготовки публикаций по итогам раскопок.