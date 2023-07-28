Участковый скончался от удара битой по голове

В Симферополе возбуждено уголовное дело по факту причинения смертельных травм сотруднику полиции в ходе бытового конфликта.

Установлено, что между участковым уполномоченным органов МВД по Республике Крым, находившимся в отпуске, и жителем поселка Каменка произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого сотруднику полиции были нанесены несколько ударов битой по голове. В результате полученных травм потерпевший скончался в больнице.

Уголовное дело возбуждено Главными следственным управлением СК России по Республике Крым по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

В рамках следствия будет дана оценка действиям сотрудников полиции, которые были вызваны гражданами на место происшествия, однако не предотвратили трагический исход событий.