Смельчаки решили искупаться в шторм, но их спасли

Двое мужчин во время шторма решили искупаться в Любимовке. Утонуть им не дали шесть спасателей.

В воду пара отчаянных купальщиков заходила на диком пляже, но их заметили с вышки на официальном.

«Как только официальные спасатели пляжа по соседству, увидели это, то бросились их спасать. Чтобы вытащить двух мужчин из воды понадобилось шесть человек! В такой шторм это сделать не просто: спасатели заходили парами (на обвязке). Мужчин начало прибивать к пирсам, но спасатели боролись за жизнь утопающих до последнего, рискуя своими жизнями», — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Телеграм-канале.

Глава города поручил наградить спасателей пляжа Любимовка за их добросовестное отношение к работе. И попросил севастопольцев и гостей города не купаться в непогоду: «Берегите себя, не рискуйте своими жизнями. В такую погоду вы можете не только погибнуть сами, но из-за вас могут умереть те, кто попытается вас спасти!»