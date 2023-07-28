Севастопольские морпехи проявляют мужество и героизм

По поручению президента России Владимира Путина бойцам 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота вручили государственные награды. Они проявили мужество и героизм во время боевых действий на Запорожском направлении.

«Основные боестолкновения проходили на направлении, как говорят на Западе, основного, главного удара — Запорожском направлении. Вчера шли серьёзные боевые действия в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа», — заявил президент корреспонденту первого канала 27 июля, отвечая на вопрос о ситуации в зоне СВО.

По словам В.Путина, «наши солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма». Противник применил большое количество бронетехники — 50 единиц, из них 26 танков и 13 бронемашин, были уничтожены. Причем 60 процентов — силами личного состава вышеназванных подразделений, а 40 процентов — летчиками боевой авиации.

По поручению главы государства, награды бойцам вручили прямо в зоне боевых действий. Также президент распорядился подготовить предложения по присвоению отличившимся подразделениям почетных наименований. Все попытки контрнаступления ВСУ остановлены.