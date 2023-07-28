Севастопольские компании есть в «черном списке» Центробанка

Центральный банк РФ продолжает вести перечень сомнительных организаций. В нем больше 10 тысяч компаний, в том числе — и с севастопольской регистрацией.

На конец июля этого года севастопольская часть «черного списка» была заполнена на 17 позиций — 15 «черных кредиторов» и две финансовые пирамиды. В Республике Крым эксперты Центробанка выявили 24 такие организации.

Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке ЦБ на своем официальном сайте публикует с 1 июня 2021 года. На тот момент в нем было свыше тысячи компаний, сейчас — 10 321.

Найти список очень просто. На главной странице сайта Центрального банка (www.cbr.ru) при переходе в раздел «Проверить финансовую организацию» его сразу же видно: он кликабелен, в строке поиска можно забить либо регион, либо название компании, либо ИНН. В том же разделе находится и видеоинструкция по проверке финансовой организации.

Список формируется с помощью специальной системы мониторинга, и в него попадают компании с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера). Пожаловаться на сомнительную организацию может и обычный человек, обратившись в ЦБ с письмом или по интернету. При этом, если компания считает, что в ее деятельности нет признаков финансового нелегала, она вправе обжаловать свое внесение в список. Нужно обратиться в Банк России с заявлением об исключении из перечня, предоставив все доказательства. Направить обращение можно через интернет-приемную на официальном сайте ЦБ, или почтовым отправлением по адресу: 107016, Москва, ул.Неглинная, 12.

Для работы на финансовом рынке страны компания должна иметь лицензию Банка России или быть включена в реестр регулятора. Проверить это можно в Справочнике финансовых организаций на сайте ЦБ в разделе «Проверить финансовую организацию». Если всего этого у организации нет, то она, скорее всего, работает нелегально, а ее клиенты могут быть обмануты.

Финансового нелегала можно опознать по следующим признакам: заманивание под очень высокие (гораздо выше рыночных) проценты, агрессивная реклама, навязчивое воздействие через соцсети и так далее. Отсутствие прямых контактов — ни номеров телефонов, ни электронной почты, ни почтового адреса. Вы можете только заказать обратный звонок, пообщаться с оператором в чате или мессенджере.

Если вы все-таки оказались клиентом такой компании и вам не удается вернуть свои деньги, обращайтесь в правоохранительные органы. Эта информация может помочь в работе по пресечению нелегальной деятельности.

Законодательство не предусматривает выплат клиентам, пострадавшим от деятельности нелегальных участников рынка. Поэтому, прежде чем обращаться в ту или иную финансовую организацию и заключать с ней договор, проверьте, легально ли она работает. И если она оказалась в опубликованном Центральным банком списке, ни в коем случае не связывайтесь с ней.