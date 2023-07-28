С последствиями грозы боролись всю ночь

В ночь на 28 июля в Севастополе выпало 29 мм осадков, что составляет больше месячной нормы, написал в своем телеграм -канале и.о.заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.

Он сообщил, что за это время сетевыми организациями Севастополя зафиксировано 13 технологических нарушений в электрических сетях напряжением 6 000 В.

Он также сообщил, что все технологические нарушения локализованы, потребители электрической энергии запитаны. Точечная работа по восстановлению электроснабжения по заявкам жителей города продолжена, в круглосуточном режиме работают 24 бригады.