Работу всех служб ЖКХ предлагают синхронизировать

В Севастополе необходимо создать единый центр, координирующий работы по прокладке и ремонту подземных коммуникаций. Чтобы не приходилось разрывать только что уложенный асфальт, ликвидировать вышедшие на поверхность подземные реки, сидеть без света.

За примерами далеко ходить не нужно. С начала 2023 года ООО «Севастопольэнерго» зафиксировано 26 повреждений кабельных линий недобросовестными строителями.

В понедельник, 24 июля, выяснилось, что на ул.Ревякина во время недавних земляных работ, предположительно, поменялось направление стока грунтовых вод, которые теперь текут по проезжей части. Горхоз пообещал предпринять усилия для оперативного решения проблемы: заказаны необходимые материалы для монтажа бетонного лотка для приема сточных вод и прокладки подземной трубы в колодец ливневых стоков. Работы выполнят до конца недели, сообщил вице-губернатор Евгений Горлов.

К идее о необходимости синхронизировать решение всех возникающих вопросов у потребителей ЖКХ в одном центре депутаты Законодательного собрания Севастополя пришли в ходе заседания постоянного комитета по городскому хозяйству 27 июля. В основе такого решения — инициатива главы комитета депутата Вячеслава Камзолова, который обратил внимание коллег, что при проведении земляных и дорожных работ зачастую складывается ситуация, когда городские службы или подрядные организации лишены сведений о подземных коммуникациях на земельных участках.

Кроме того, граждане при выделении им земли для индивидуального жилищного строительства обращаются с просьбой о прокладке дорог, газа, воды и прочих коммунальных благ к своим домам без учета уже проложенных коммуникаций. В качестве примера В.Камзолов привел ситуацию на улице Склонной в Балаклаве, когда уже выровненную и засыпанную асфальтной крошкой дорогу вскрыли для укладки газопровода. А восстанавливать ее, судя по всему, никто не собирается.

По его мнению, проблема состоит в рассинхронизации работы различных служб, отсутствии общей информации. Поэтому он и предлагает создать некий центр или агентство.

— В ходе заседания комитета мы поняли, что не все ресурсоснабжающие организации подают вовремя информацию о своих сетях и, самое главное, о планах по прокладке сетей. Поэтому на комитете мы выработали общее решение обратиться в правительство Севастополя с предложением о создании единого информационного агентства, в компетенции которого будет находиться организация документооборота, в том числе цифрового, — объяснил идею В.Камзолов.

По его мнению, это упростит работу департаментов по техническому присоединению к инженерным сетям и их модернизации.

— Если, допустим, человек хочет прийти и произвести модернизацию, ему будет это проще. Он придет в единое окно, подаст документы и получит ответ, возможно эту модернизацию проводить или нет, — привел пример В.Камзолов.

Он также убежден, что в созданных таким образом центрах (агентствах) можно было бы осуществлять прием оплаты услуг ЖКХ, чтобы заодно разгрузить очереди в ресурсоснабжающих организациях.

Депутата поддержала присутствовавшая на заседании заместитель генерального директора по административным вопросам ПАО «Севастопольгаз» Юлия Кантарева.

— Ко мне зашел запрос с просьбой рассмотреть предложения о создании единого центра обслуживания абонентов. Чтобы можно было в одном месте комплексно и быстро получить любую услугу, которая касается компетенции ПАО «Севастопольгаз». Это бы сэкономило время на получение услуги в одном месте, исключив хождение по кабинетам, — сказала Ю.Кантарева.

Речь идет о получении разъяснений по самым разным вопросам: от технического присоединения до получения или смены лицевого счета, а также о перспективах подведения газовых сетей.