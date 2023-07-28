Прошедший ливень не достиг критерия опасности

В Севастопольском Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды «Севастопольской газете» сообщили, что согласно данным по двум станциям, выпавшее количество осадков в ночь на 28 июля составляет 29 мм и 25 мм.

Дежурный синоптик Ольга Котик пояснила, что опасным природное явление считается, когда за час выпадает не менее 30 мм осадков. Такой критерий достигнут не был. Данные МЧС: за 10 с половиной часов выпало 29 мм осадков, порывы ветра достигали 17 метров в секунду.

До конца 28 июля в Севастополе будет облачно с прояснениями, временами — дождь, гроза. Ветер северо-западный 20-25 м/с, температура воздуха 22-24 градуса. Затем ветер ослабеет. На ближайшие трое суток синоптики дают благоприятный прогноз: всё вернется в рамки летней погоды.

Месячная норма июльских осадков для Севастополя — 26,1 мм.