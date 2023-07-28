Программа догазификации медленно, но выполняется

«Реализация мероприятий по газификации поселка 5-го километра Балаклавского шоссе включена в региональную программу. Выполняет их ГБУ «Центр энергоэффективности». На сегодняшний день проектные работы завершены на 100%. В конце августа мы ожидаем положительное заключение государственной экспертизы. Строительные работы планируется завершить во втором квартале 2024 года», — рассказал А.Подтуркин в прямом эфире «Правительственного часа».

Несколько сообщений руководителю ГУП «Севастопольгаз» прислали жители улиц Федоровской и Речной в Любимовке. Они пожаловались, что работы по газификации ведутся очень медленно.

«Вопрос по Любимовке очень актуальный. Сейчас в стадии реализации программы — это строительство газораспределительных сетей по улице Федровская и улицы Речной. На данный момент идет корректировка проектной документации, так как ранее разработанное проектное решение не учитывало восстановление благоустройства. Продолжение строительно-монтажных работ мы ожидаем в конце года», — сообщил А.Подтуркин.

Не соблюдаются сроки

«У меня все документы в порядке, земля под ИЖС, но уже больше года рассматривается мой вопрос по догазификации. Живу на Красной горке. Сети принадлежат ПАО «Севастопольгаз», а догазификацией занимается ГУП «Севастопольгаз». Нужно провести 10 метров трубы до участка. От ПАО пришел ответ, что документы они передали в ГУП», — зачитала поступившее сообщение ведущая эфира.

А.Подтуркин на это пояснил, что существует регламентный порядок передачи документов между двумя предприятиями, на это уходит время. ПАО»Севастопольгаз» — это частная компания, ГУ «Севастопольгаз» — государственная. Но когда заявка поступает в работу, действует договорной срок — 150 дней.

«По данному жилому массиву индивидуальных жилых домов у нас на сегодняшний день заключено пять договор на подключение в рамках социальной программы догазификации. ГУП «Севастопольгаз» является исполнителем по этой программе», — пояснил гендиректор ГУПа.

Впрочем, о том, что договорной срок не соблюдается, также сообщили жители улиц Шабалина и Планерной.

«Срок договора истекает в середине августа и теперь нужно заключать допсоглашение еще на полгода. Нам сообщили, что ведутся инженерно-геодезические изыскания. Какие у нас перспективы?» — спросили А.Подтуркина.

По его словам, несмотря на задержки в работе, к газоснабжению жилой массив между Шабалина и Планерной подключат уже к отопительному сезону. Сейчас в работе находится 39 заявок, а в перспективе догазифицированы будут более 150 домов.

«Основная проблема, по которой мы отклоняем заявки — отсутствие должным образом оформленных документов на землю и домовладение», — напомнил представитель государственного предприятия.

Кроме того, А.Подтуркин сообщил, что по региональной программе до конца текущего года будет газифицирован многоквартирный жилой дом в Инкермане на улице Четвертакова, 4.

Как догазифицировать СНТ

Бесплатно газ могут подвести только к границам садового товарищества. А весь комплекс работы внутри СНТ выполняется за счет собственников. Впрочем, возможен еще один вариант:

«На территории Качинского муниципального округа идет эта практика. Граждане приняли решение о ликвидации садового товарищества как юрлица. Они переводят земельные участки в индивидуальный жилой фонд. В таком случае мы уже строим сети непосредственно до каждого домовладения», — сообщил гендиректор ГУП «Севастопольгаз».