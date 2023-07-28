Приглашают отметить день рождения Музея обороны
Отмечать 63-й день рождения Музея обороны Севастополя будут 6 августа на Малаховом кургане с 10.00 до 19.00.
Посетителям в этот день предлагают бесплатные экскурсии по Оборонительной башне, выставки умельцев, мастер-классы, интерактивные площадки, фотозоны, а также концерт лучших творческих творческих коллективов города.
Праздничная программа расписана следующим образом:
10.00 – 17.00 (каждый час) — экскурсии «История одного экспоната»;
14.00 – 19.00 — выставка народных умельцев и интерактивные площадки, где можно поучаствовать в мастер-классах по лепке из соленого теста, литью солдатиков, росписи пряников, лепке из глины, изготовлению бусин из стекла, народной куклы, текстильной игрушки, игрушки из лыка, плетению браслетов из бисера и бусин;
14.00 – 19.00 — фотосушка «Музей в объективе», работа фотозоны;
16.00 — командный квест «По страницам истории» (регистрация начинается в 15.00);
17.00 – 19.00 — торжественная часть и концерт творческих коллективов.