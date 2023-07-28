Крокодилов показывают без лицензии

Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства при содержании и использовании животных в культурно-зрелищных целях в ялтинском крокодиляриуме.

Установлены нарушения требований к содержанию рептилий: размеры вольеров не соответствуют нормативным, не организована работа ветеринарного пункта. Кроме того, предприниматель не имеет лицензии на осуществление деятельности по содержанию и демонстрации животных.

Ввиду выявленных нарушений природоохранный прокурор обратился с иском в суд с требованием обеспечить соблюдение обязательных требований при функционировании крокодиляриума. Предпринимателю назначено наказание в виде штрафа.