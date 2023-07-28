Главный доктор Морского госпиталя

В 2023 году исполняется 220 лет со дня рождения Христиана Людвига Вильгельма Гейнриха — главного доктора Севастопольского Морского госпиталя, медицинского инспектора, участника обороны Севастополя 1854-1855 годов. Научный сотрудник Музея обороны Севастополя Анна Горбачёва подготовила материал к юбилейной дате.

Вильгельм Гейнрих родился 7 февраля 1803 г. в Германии. В конце 1820-х гг. поступил на военную службу в России — сначала на Балтийский, а затем на Черноморский флот.

С 1833 по 1855 гг. В.Гейнрих возглавлял Севастопольский Морской госпиталь, по его инициативе коечный фонд госпиталя был увеличен, появились новые отделения, женский лазарет, аптека с лабораторией. Были улучшены и госпитальные условия, стал применяться хлорный и эфирный наркозы, в основном при ампутациях. Была открыта школа фельдшеров, для получения обучавшимися практических навыков — организован анатомический театр, работала библиотека с богатыми пособиями и наглядными материалами. Исполняя функции медицинского инспектора, В.Гейнрих контролировал работу и городских врачей.

Вильгельм Гейнрих был исследователем и автором многих оригинальных научных публикаций. Он писал как о заболеваниях, так и о результатах своих научных исследований, относившихся не только к медицине, но и к влиянию особенностей местности на здоровье жителей.

Составленное и опубликованное им исследование «Материалы по медицинской топографии портового города Севастополя и его окрестностей в Таврической губернии» — это первое подобное исследование Севастополя. В нем автор дает сведения о населении, описывает условия труда и быта, неблагоприятные условия, влиявшие на здоровье жителей, и характерные для данной местности заболевания.

В.Гейнрих изучил свойства иловых отложений в районе Херсонеса и, сделав вывод об их целебных свойствах, организовал лазарет-грязелечебницу для лечения в нем ревматических заболеваний. Плодом дальнейшего изучения свойств лечебных грязей стал отдельный медицинский труд — «Морские иловые ванны из Херсонеса».

В.Гейнрих — автор самой первой в русской медицинской литературе монографии «Морская болезнь» (1844 г.), которая стала результатом исследования конкретного заболевания. Статьи «О вреде пьянства и белой горячке» и «Долина Инкермана и тамошняя перемежающаяся лихорадка» были написаны в результате богатого практического опыта талантливого ученого и врача. Большая часть статей опубликовалась в «Медицинской газете России» в 1840-1850 годы.

С началом Крымской войны 1853-1856 гг. Севастополь перешел на военное, а с 13 (25) сентября 1854 г. — на осадное положение. С началом первой обороны Севастополя 1854-1855 гг. главный доктор Морского госпиталя В.Гейнрих был переведен из Севастопольского морского госпиталя в военно-сухопутный. Он продолжил исполнять свой врачебный долг, несмотря на выросшую нагрузку и высокий риск внезапной гибели.

В конце января 1855 г. медицинская помощь понадобилась и самому врачу — он тяжело заболел тифом и вскоре умер.

Профессор медицины, хирург, участник обороны Севастополя Николай Пирогов писал о Гейнрихе: «...от всех решительно я слышал искренние сожаления о покойном и единогласные похвалы его добродушию и заботливости».