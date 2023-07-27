Вместо фасада онкодиспансера предложили цветовые фантазии

Речь идет о многопрофильном диагностическом корпусе онкологического диспансера, фасад которого предложили рассмотреть 26 июля на заседании Архитектурно-художественного совета. Заказчик проекта — единая дирекция капитального строительства, разработчик проекта — АО «Гипроздрав».

На заседании предложили рассмотреть отделку и цветовое решение объекта, строительство которого уже ведется на земельном участке в районе хутора Пятницкого. Однако согласовать внешний вид здания решили почему-то только теперь.

Севастопольцы помнят, что на месте нынешнего долгостроя росли сосны, которые были вырублены с обязательством выполнить компенсационные посадки, в том числе на территории будущего диспансера.

Как следует из доклада представителя АО «Гипроздрав» Владимира Петряева, диагностический корпус состоит из шести отдельных блоков, соединенных между собой транспортно-пешеходным коридором. Большинство корпусов — четырехэтажные, кроме шестого, в котором запроектированы столовая и пищеблок.

Первый вариант фасада уже представлялся и получил замечания в части архитектурной привязки к существующим поблизости неврологическому и противотуберкулезному диспансерам.

Это и стало целью разработчиков. Однако они почему-то поняли, что решить эту задачу надо исключительно с помощью цвета, дополнив в фасадный облик зеленый или синий цвета, апеллируя к морской тематике.

— Фасад запроектировали облицованным керамогранитными или стеклофиброцементными рельефными плитами, — начал было рассказывать В.Петряев, но был прерван по видеосвязи руководителем небезызвестного в Севастополе московского архитектурного бюро «Ваухауз» Олегом Шапиро, который указал, что три варианта из четырех отличаются разве что по цвету отделки.

— Мне кажется, второй третий и четвертый варианты — это не архитектура, это не решения, это не фасады. Такое впечатление, что их делал не архитектор, — высказался О.Шапиро, предложив обратиться к тем, кто делал первый фасад и довести его «до ума».

Мнения членов Архсовета практически совпали с ранее выраженным. Они однозначно предложили убрать «раскраски» и запроектировать фасад в едином цвете фиброцементными плитами, возможно, с приданием некоторых акцентов фактурой этих же плит. Тем более, что оконные рамы изначально выделены темным цветом.

Из других рекомендаций — высадка хвойников, а также устройство шумозащитных ограждений от проходящей рядом железной дороги.

Определяющим оказалась ремарка представителя департамента архитектуры и градостроительства Евгении Афанасьевой. Она напомнила о зафиксированном в прошлом году на одном из заседании Архсовета типовом проекте фасада медучреждений (на примере поликлиники на ул.Молодых строителей), который и должен быть применен.

— Мне тоже ни один из четырех фасадов не нравится, первое — тяжелое, остальное больше похожи на попытку применения доступных строительных фасадов, на геометрию положенных. Ни один не вызывает восторга, — констатировал губернатор М.Развожаев.

С ним согласились и остальные участники заседания, отметив, что здание имеет сложную конфигурацию в плане, и издеваться над строением цветом точно не стоит.

На том и решили: вспомнить о рекомендованном типовом проекте, применить однотонные фиброцементные плиты с акцентом на темные оконные рамы, отработать проект и согласовать его с департаментом в рабочем порядке, больше не вынося на Архсовет.

— И не надо нам никаких цветовых фантазий реализовывать! — прозвучало в итоге.