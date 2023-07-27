В парке Ахматовой установят раскрытую раковину с зеркалом

О неожиданном артообъекте докладывал 25 июля на заседании Архитектурно-художественного совета представитель АНО «Центр формирования гражданской культуры» Валерий Александрин. Для начала, он назвал «Солярис» не совсем парковой скульптурой, а изваянием в современном направлении. А когда на экране появилось изображение композиции из двух вертикально расположенных створок мидии с зеркалом, в креативности представленного уже никто не сомневался.

Как оказалось, представленная инсталляция — победитель конкурса, задачей которого было «дать возможность художниками ощутить город и выразить это ощущение в форме артобъекта». Его проводили в 2021 году.

В.Александрин попытался объяснить идею «Соляриса»: «Это такое сочетание техногенной и природной составляющей города. Он будет работать, как фотозона и как точка притяжения». По его словам, створки расположены в полуметре друг от друга, став между ними, человек оказывается в пересечении бликов солнечных лучей, что, по мнению создателей, будет весьма привлекательно для «лицезрения красоты».

Как выяснилось, объект уже изготовлен из натуральных материалов: смальты, натурального камня, украшенного мозаикой, с использованием стеклянной крошки. Зеркало выполнено из нержавейки. Общая высота конструкции — два метра.

Автором артобъекта оказалась московская художница Екатерина Косых, решившая проявить себя в монументальном жанре.

Определяющим моментом В.Александрин назвал беззатратность скульптуры для города, ибо произведена она на средства московского мецената — писательницы и телеведущей Ларисы Ренар (Лариса Богданова) — участницы проекта «Клуб меценатов Севастополя».

У «Соляриса» предполагается разместить табличку с наименование и QR-кодом, ведущим на страничку, где поясняется, что это и зачем.

Для большей убедительности В.Александрин рассказал о неком проведенном опросе среди горожан на тему места расположения предлагаемого изваяния: большинство опрошенных указали на парк им.Ахматовой.

В качестве конкретного места размещения горожане предложили четыре локации: на лужайке у самого моря, на центральной площади, справа или слева от центрального входа.

— Сначала сделали объект, потом думаем, куда его воткнуть, — констатировал неопределенность ситуации губернатор М.Развожаев.

Судя по всему, архитекторы также были удивлены предложенным. Не решившись обсуждать художественную ценность изваяния, они поинтересовались безопасностью конструкции и наличием расчетов по ее прочности, каковых у докладчика при себе не оказалось. Неясно также, на чей именно баланс перейдет изваяние после установки.

Явные сомнения вызвало и соответствие артобъекта стилистике города, в частности, данного парка, где уже сложилась концепция и свои места притяжения. В этой связи в качестве варианта были предложены пляж Учкуевка и даже площадка у Фиолентовского маяка. Не слишком убедила архитекторов и ссылка на молодежь.

— Прикрываться молодежью не стоит! — прозвучало в ходе обсуждения.

В итоге, хоть и нехотя, члены Архсовета согласились с установкой странного артобъекта справа от центрального входа в Парке им.Ахматовой, предложив установщикам доработать детали и заодно наладить взаимодействие с ГБУ «Парки и скверы».