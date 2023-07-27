В Керченском проливе выявлен еще один сухогруз со следами взрывчатки в трюме

Сотрудники ФСБ выявили следы взрывчатки в трюме еще одного сухогруза, шедшего через Керченский пролив в Ростов-на-Дону за зерном, ранее судно заходило в порт Украины.

«В ходе работы по предотвращению террористических и диверсионных акций, обеспечению безопасности мореплавания ФСБ России выявлено очередное иностранное гражданское судно, которое ранее могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины», — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В грузовом трюме и на поверхности спасательной шлюпки иностранного сухогруза ВМО River, следовавшего из порта Синоп (Турция) через Керченский пролив в Ростов-на-Дону для погрузки зерновых культур, 26 июля обнаружены следы взрывчатых веществ — динитротолуола и тротила. Установлено, что в июне и июле нынешнего года судно дважды заходило в украинский морской порт Рени (Одесская область).

В отношении судна принято решение о запрете прохода под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив с дальнейшим его убытием за пределы территориального моря.

22 июля в трюме другого иностранного сухогруза, шедшего из Турции в Ростов-на-Дону за зерном, также были обнаружены следы взрывчатых веществ. Было установлено, что судно в конце мая находилось в украинском порту Килия, а в июле в турецком порту Тузла полностью сменили судовую команду, состоявшую из 12 граждан Украины, и изменили название сухогруза. Как заявили в ФСБ, это может свидетельствовать о возможном использовании судна для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины. Сухогруз не был пропущен через Керченский пролив.