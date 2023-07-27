Предотвращен теракт на одном из кораблей ЧФ РФ

Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена попытка спецслужб Украины совершить террористический акт на одном из кораблей Черноморского флота, несущим высокоточное ракетное вооружение.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, «задержан завербованный украинской спецслужбой военнослужащий Военно-морского флота Российской Федерации, у которого изъято два самодельных взрывных устройства общей массой 1 кг в тротиловом эквиваленте. Также он подозревается в передаче противнику сведений, составляющих государственную тайну».

Принимается решение о возбуждении уголовных дел по статьям 205 («террористический акт»), 222.1 («незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств»), 275 («государственная измена»), 283 («разглашение сведений, составляющих государственную тайну») УК России.