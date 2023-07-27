Научно-образовательный центр Севастополя вошел в число стабильных

Севастопольский и крымский научно-образовательный центр «МореАгроБиоТех» по итогам прошлого года вошел в число стабильных. Результаты работы НОЦ страны обсудили на заседании совета под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Ключевые результаты реализации программ научно-образовательных центров мирового уровня на заседании в правительства РФ представили губернаторы регионов. В итоге была проведена ротация НОЦ — составлен своеобразный рейтинг.

«Ротация НОЦ, которую мы нормативно закрепили, позволит грамотно распределить федеральные ресурсы для эффективного выполнения поручений президента России. Решения принимаются Советом коллегиально на основе показателей эффективности и экспертных оценок. Напомню, на финансирование научно-образовательных центров мирового уровня из бюджета в 2022 и 2023 годах было суммарно выделено более 3,4 млрд рублей», — подчеркнул вице-премьер.

Всего в России по поручению президента Владимира Путина в рамках национального проекта «Наука и университеты» было создано 15 научно-образовательных центров мирового уровня. На их базе проводятся передовые исследования, разрабатываются новые конкурентоспособные технологии и продукты, а также готовятся высококвалифицированные специалисты.

Все НОЦ раздели на три категории. Первая — это лидеры, вторая – стабильные и третья — отстающие.

МНОЦ «МореАгроБиоТех» был создан 21 мая 2021 года совместным распоряжением губернатора Севастополя Михаила Развожаева и главы Республики Крым Сергея Аксенова. Среди направлений его деятельности — развитие технологий инновационного судостроения, цифровой навигации и освоения ресурсов Мирового океана, агро- и биомедицинские технологии. От Севастополя его участниками являются Севастопольский государственный университет», Институт биологии южных морей им.Ковалевского РАН, Морской гидрофизический институт РАН, Агрофирма «Золотая Балка».