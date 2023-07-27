На три ночи будут перекрывать Камышовское шоссе

Для производства работ по строительству надземного пешеходного перехода на 4-км Камышовского шоссе временно ограничат движение на три ночи в августе: 16, 17 и 18 числа.

Ограничение будет действовать в районе остановки «ДРСУ» с 22.00 вторника, 15 августа, до 6.00 утра следующего дня.

По аналогичной схеме перекроют движение в 22.00 16 и 17 августа, а откроют — в 6.00 17 и 18 августа.

Водителей просят учитывать эту информацию, планируя маршрут.

Строительство надземных пешеходных переходов на автомобильной дороге 67 К-8 «Севастополь – порт Камышовая бухта» ведут на четвертом, шестом и седьмом километрах.