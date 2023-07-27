На пляже «Хрустальный» устроят торговую галерею, пальмы и карусель

Такой проект разработали в ООО «Крымский формат» и обсудили на заседании Архитектурно-художественного совета.

Инфраструктуру переданного в оперативное управление ООО «КЦ «Мыс Хрустальный» пляжа Хрустальный дополнят административным корпусом, медпунктом и нестационарными торговыми объектами, пальмами и каруселями.

В обсуждении на заседании Архсовета 26 июля в видеоформате принял участие руководитель архитектурного бюро «Ваухауз» (автор проект реконструкции улицы Большая Морская) Олег Шапиро, взявшийся за концепцию благоустройства всей Артбухты. Но пока речь шла только об угловом (дальнем) участке пляжа «Хрустальный».

Представитель оператора Игорь Любченко сообщил, что предприятие уже 10 лет обслуживает объекты недвижимости на набережной Перелешина, а в этом году еще и взяло в оперативное управление сам пляж, выиграв конкурс в качестве единственного соискателя.

Вместо хаотично расположенных там ларьков новый оператор решил соорудить единую торговую галерею с прогулочной и развлекательной зонами. Предполагается выделить и разделить зоны для движения технического транспорта и пешеходную, обустроить видовую террасу, установить нестационарные торговые объекты единого стиля. Главный посыл оператора: это красиво, современно и стильно.

Галерея будет выполнена из сборно-разборных конструкций с 90-процентным остеклением цвета графита. Ее часть займут администрация комплекса и медицинский центр для обслуживания пляжа в сезон. Предусмотрено также расположение шести санузлов.

Многочисленные балясины, которые сейчас ограждают променадную зону, частично (на длину галереи) предполагается демонтировать, заменив их ограждением из армированного стекла.

Изюминкой пляжа должны стать пальмы, между ними и галереей натянут «звездное небо» из лампочек. Для детей хотят установить «карусель с лошадками». Параметры галереи — 75 метров в длину, пять — в ширину, три – в высоту.

И.Любченко также упомянул о трех лаунж-зонах с галечным покрытием, которые, по его словам, сейчас «просто забиты нашими жителями». К этому «великолепию» добавят еще и террасную доску для сидения.

Предложенное вызвало немало вопросов и сомнений. Относительно внешнего вида самой галереи и «звездного неба». Первая почему-то выполнена в темных тонах, что никак не соответствует разработанному дизайн-коду Севастополя. Второе, по мнению О.Шапиро, откровенно дешевит общий вид. Да и карусель, в понимании столичного эксперта, должна быть не абы какая, а классическая французская(!).

Настоящую полемику вызвали пальмы в горшках, которые, по мнению членов Архсовета, в условиях зимних ветров и агрессивной морской среды не выживут. Предложенный вариант подмены живых растений искусственными вызвал решительное «нет».

— Искусственных пальм не должно быть! — заявил губернатор Михаил Развожаев.

В итоге оператору посоветовали обратиться в Севприроднадзор за консультацией о выборе растений.

Из других прозвучавших рекомендаций — замена графитовых стекол на более светлые, оборудование пляжа охлаждающей камерой для мусора, установка у кафе защищающих от солнца пергол, навесов или зонтиков. Архитекторы также высказали опасение, что у торговой галереи есть все шансы повторить судьбу печально знаменитой «стометровки» — криминального участка, привлекающего молодежь.

Интересно, что на фоне всеобщего благодушия наконец-то прозвучало, что уже оборудованные галечные зоны вовсе не нравятся севастопольцам — галька нагревается на солнце и неудобна для сидения. Не работает и солнцезащита над ними. И вообще, на сегодня пляж на мысе «Хрустальный» весьма далек от заявленного благоустройства.

При общей поддержки озвученной концепции, с рекомендациями кое-что доработать и додумать, о сроках ее реализации на Архсовете не было сказано ни слова.