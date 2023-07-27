На фотографиях — сильные и красивые семьи

Бесплатные фотосессии — часть большого проекта «Солдат, тебя ждут дома», который реализует Севастопольская региональная общественная организация многодетных семей «Нас много» при поддержке Фонда президентских грантов.

— Где-то около года назад я поняла, что специальная военная операция уже идет несколько месяцев, а мы продолжаем жить и работать в привычном для нас ритме. Стало очень страшно: весь этот покой нам дают те, кто находятся сейчас на фронте. Появилась идея как-то повысить статус участников СВО и провести фотосессии для семей, поэтому мы обратились в общественную организацию, — рассказала об идее проекта руководитель фотостудии «Моя» Арина Мех.

Жены участников СВО говорят, что проект для них — ценная психологическая поддержка.

Екатерина Лабута тоже недавно подала заявку в проект. Фотосессия состоится в августе, когда глава семьи приедет домой в отпуск.

— Моего мужа мобилизовали. Когда позвонили из военкомата, не было никаких мыслей, что надо прятаться или покупать поддельные справки. Но я сложно пережила все это. То, что со мной происходило на самом деле, не видел никто. Только когда все уходили из дома, я позволяла себе эмоции. Для меня было важно, чтобы муж понял, что я смогу все выдержать. Я всегда улыбалась, когда он был здесь, когда я отвозила ему вещи. Этот проект — это еще один повод показать ему, что мы сильные. И мы все равно будем красивыми, — рассказала Е.Лабута.

По ее словам, жены мобилизованных помогают друг другу, общаются в чате, занимаются волонтерством, становятся сильнее ради своих детей и мужей.

— Поначалу мне было очень одиноко, хотя я человек очень активный. Многие говорили слова поддержки, но от этого становилось только хуже. В такие моменты нужно искать того, кто находится в подобной ситуации, — говорит Е.Лабута.

Фотографы проекта Раиса Алексеева и Ольга Максименко объяснили, что работа с семьями участников СВО для них значимый этап в жизни. У каждой семьи своя история и своя энергетика, но снимать интересно всех.

— Для нас важно, чтобы люди после съемок выходили с улыбками. Например, у нас был случай, когда мы ждали многодетную маму с семью детьми, а она пришла только с одним. Она себя не очень хорошо чувствовала в этот день, но от нас уже уходила с улыбкой, — рассказали девушки.

Уже 160 семей подали заявки на участие в проекте. Планируется провести 50 фотосессий в июле и по 50-60 съемок в августе и сентябре. После этого будут изданы фотокниги и организована выставка в ДОФе или Матросском клубе.