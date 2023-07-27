Курьер телефонных мошенников посоветовала не «вестись на легкие деньги»

Севастопольская полиция задержала 20-летнюю девушку, которая работала курьером у телефонных мошенников. Она помогла обмануть четырех пенсионеров.

«В настоящее время установлены обстоятельства хищений денежных средств у четырех пенсионеров в возрасте от 83 до 86 лет, которые лишились в общей сложности около 300 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Курьеру обещали платить пять процентов от перечисленной суммы. Эту подработку девушка нашла в одном из чатов популярного мессенджера. Связавшись с анонимным администратором, она узнала, что должна посещать пожилых людей, получать у них деньги и перечислять их на расчетные счета, подконтрольные мошенникам.

Пожилым севастопольцам звонили неизвестные, представлялись сотрудниками полиции и сообщали, что близкие родственники пенсионеров стали виновниками ДТП. Мошенники обещали урегулировать все вопросы за определенную сумму.

В отношении задержанной заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ей грозит до пяти лет лишения свободы. На видео, которое было записано в полиции, девушка посоветовала своим сверстникам «не вестись на легкие деньги».