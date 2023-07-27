Компания надеется на справедливость и примирение

Суды с участием департамента имущественных и земельных отношений Севастополя (ДИЗО) и ООО «Окси» длятся уже несколько лет. Возможно, летом, на очередном судебном заседании, обе стороны смогут как-то примириться между собой.

Севастопольская компания «Окси», которая 30 лет занимается в городе производством и строительством, пытается отстоять свое право не платить за аренду земли по договору, который ДИЗО с ней расторг.

В далеком 2008 году, общество с ограниченной ответственностью заключило договор с Севастопольским городским Советом на аренду земельного участка на улице Катерной. Площадь участка немаленькая — 1,4 гектара. На нем компания планировала благоустроить рекреационную зону и построить гостиничный комплекс. Компания исправно платило арендную плату, а до строительства пока дело не дошло...

Построили памятник Примирения

В мае 2017 года на этом земельном участке начались подготовительные работы по установке памятника Примирения. С арендатором почему-то этот вопрос никто не согласовал. Со своей стороны компания предложила городскому правительству мировое соглашение и была готова добровольно отказаться от аренды участка. Однако получила отказ. Тогда ООО «Окси» обратилось в генеральную прокуратуру России и администрацию президента.

В итоге договор аренды официально был расторгнут только в октябре 2017 года, спустя почти полгода с начала строительных работ, при этом предприятию был выставлен счет за аренду, который включал и период, когда велись работы по установке памятника. «Окси» все счета оплатило, хотя и считало такой расклад несправедливым.

Неожиданный поворот

Ситуация получила неожиданный поворот, когда вдруг спустя три года ДИЗО снова подал иск в суд на «Окси». Хотя, казалось бы, все вопросы были улажены, а все деньги — заплачены. Тем не менее, департамент по имущественным и земельным отношениям обратился в суд с иском к ООО на 10 млн рублей: компенсация за якобы недополученную арендную плату вместе с пеней и процентами за период строительства памятника Примирения.

«Складывается полное ощущение, что это наше общество вело строительство памятника и это мы продолжали пользоваться земельным участком. При этом ДИЗО вновь применил повышающие коэффициенты за неосвоение нами земельного участка. Кстати, повышающие коэффициенты к нам периодически применялись и во время аренды земли», — рассказали в ООО «Окси».

Размер арендной платы внезапно увеличился до 520 тысяч рублей в месяц. При этом период аренды был указан с 1.02.2017 по 30.06.2019 (к тому времени договор был давно расторгнут). Позже ДИЗО решил уменьшить истребуемую сумму до 3,4 млн рублей. Но тогда уже и компания решила подать встречный иск на 3,8 миллиона рублей. Именно такая цифра получилась после подсчета убытков, связанных с освоением земельного участка, а также неправомерно начисленную и выплаченную арендную плату.

Судебное заседание

В настоящее время в Двадцать первом арбитражном апелляционном суде Севастополя ДИЗО пытается взыскать с Общества арендную плату за пользование земельным участком на котором город разместил свой объект. Однако по нашему мнению оснований для этого нет и поэтому в адрес Правительства Севастополя направлен проект Мирового соглашения.

Но это не единственная судебная инстанция, где рассматривается спор по этому участку . Так в начале июля 2023 года в Арбитражном суде Севастополя юристы представляли интересы ООО «Окси». «Стоит отметить как положительный факт, что суд принял к рассмотрению заявление по вновь открывшимся обстоятельствам. В качестве таких заявлены госконтракты, заключенные правительством Севастополя, а также проектная и исполнительная документация о выполненных работах. Суд изучит все приобщенные документы и даст свою оценку», — рассказали в ООО «Окси».

Ранее в правительстве города были истребованы документы по строительству памятника. И судом было достоверно установлено, что изыскательские работы для установки памятника начались в мае 2017 года. Фактически именно с того периода земельный участок находился в пользовании правительства города.

Но... при этом суд вынес решение о взыскании с общества арендных платежей за период строительства памятника.

Что дальше?

К следующим заседаниям судов одно из которых состоится в середине августа, а другое — в сентябре, ООО «Окси» предоставит в полном объеме все необходимые дополнительные документы, доказывающие необоснованность требований по выплатам арендной платы.

Тем не менее, компания хочет все проблемы урегулировать мирным путем. В адрес правительства Севастополя был направлен проект мирового соглашения. Кроме того, юристы, защищающие в судах общество с ограниченной ответственностью, побывали на личном приеме у заместителя губернатора Светланы Пироговой, и.о.замгубернатора Максима Жукалова, а также у уполномоченного по защите прав предпринимателей Ильи Пестерникова.

«Общество и правительство Севастополя находятся в стадии урегулирования спорных вопросов. Надеемся на благоразумие, прагматизм, справедливость и ответственность перед бизнесом представителей государственной власти при разрешении этого вопроса. А от уполномоченного по защите прав предпринимателей И.Пестерникова надеемся на действенную помощь по защите прав Общества в органах исполнительной власти, а также участие в ближайшем судебном заседании, в котором он является стороной по делу», — говорят в компании.

Кроме того, «Окси» направило в Следком по Крыму и Севастополю заявление с фактами о превышении должностных полномочий со стороны чиновников.