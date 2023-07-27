Команда из КФУ обыграла африканских студентов на футбольном турнире

Команда Крымского федерального университета (КФУ) удачно сыграла в футбол на международном студенческом турнире. Он проходит в Санкт-Петербурге в рамках саммита Россия-Африка.

«В турнире крымская команда уже провела матчи с Методистским университетом Ганы (2:1),с СПбГУПТД (7:0), объединенной сборной Камеруна и Мали (3:0). В финальной игре крымчане сыграют с Кубанским государственным университетом. Матч состоится 27 июля в 18.30», — сообщили в пресс-службе КФУ.

Международный футбольный турнир «Россия – Африка» проходит с 24 по 27 июля. В нем принимает участие восемь ведущих студенческих команд России и стран Африки. Россию представляют студенты КФУ, Кубанского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

В составе команды «КФУ-2» 23 студента в возрасте от 17 до 21 года. В Санкт-Петербурге на стадионе СК «Политехник» играли 11.

«Команда «КФУ-2» играет в группе Высшего дивизиона Национальной студенческой футбольной лиги. В текущем сезоне команда сыграла уже девять матчей. На данный момент она занимает первую строчку в турнирной таблице с отрывом в четыре очка от команды Мариупольского государственного университета. Следующие матчи в НСФЛ пройдут осенью. Тренер команды – Сергей Величко. Он же тренирует первую команду, которая трижды завоевывала титул чемпионов НСФЛ», — рассказали в пресс-службе университета.