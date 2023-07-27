Избил свою бывшую и её нынешнего

На улице Парковой 44-летний ревнивец угрожал убить свою бывшую подругу и ее нынешнего спутника — мужчину-инвалида. В итоге — не убил, а только избил.

Об инциденте севастопольская полиция узнала из соцсетей: «В ходе мониторинга СМИ и интернета сотрудниками полиции выявлена публикация, в которой один из пользователей социальной сети сообщает об инциденте, произошедшем вечером 19 июля 2023 года».

Было установлено, что местный житель приревновал 40-летнюю женщину к ее новому 37-летнему избраннику, поэтому избил их. Потерпевшие госпитализированы. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

В пресс-службе УМВД России по Севастополю сообщили, что в настоящее время проводятся необходимые следственные действия. В том числе назначены судебно-медицинский экспертизы для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью потерпевших.