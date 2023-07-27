Горит трава и мусор

В Балаклавском районе потушили первый в этом году природный пожар —горела трава. Сейчас в Севастополе установлен пятый класс пожарной опасности.

Только на этой неделе пожарные уже шесть раз реагировали на сообщения о возгорании сухой травы и мусора на открытой территории. Площадь этих пожаров составила почти две тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Севастополю.

26 июля был ликвидирован природных пожар на площади 400 квадратных метров. Информация о возгорании в районе проезда Фрегатный поступила в оперативные службы Севастополя от очевидцев.

«По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории города с 27 по 29 июля ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Кроме того, прогнозируется, что ветер в эти дни усилится до 22 м/с. В связи с этим существует вероятность происшествий, связанных с возникновением лесных пожаров на открытых природных территориях», — предупредили в МЧС.