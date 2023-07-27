Для работы детского центра «Корсунь» выделили 120 млн рублей
Президент России Владимир Путин распорядился выделить из федерального бюджета 120,4 млн рублей на функционирование севастопольского детского центра «Корсунь». Еще один филиал «Артека» откроется в этом году в Бердянске.
Обеспечить в 2023 году открытие филиалов «Артека» — детских центров «Корсунь» в Севастополе и «Красная гвоздика» в Бердянске Запорожской области. Дополнительные бюджетные ассигнования в размере 260,1 млн рублей направят в 2023 году из федерального бюджета, говорится в перечне поручений В.Путина, опубликованных на сайте Кремля.
Для «Красной гвоздики» предусмотрено 139,7 млн рублей, на детский центр «Корсунь» — 120,4 млн рублей. Поручение адресовано правительству РФ, а доклад должен быть представлен президенту уже первого августа текущего года.
Военные строители завершили возведение здания детского центра «Корсунь» в районе «Нового Херсонеса» в апреле. Это Т-образное четырехэтажное здание общей площадью 12 тысяч кв.м. Здесь могут заниматься до 400 ребят.
В начале июня в центр заехала первая смена артековцев.