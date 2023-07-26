Запускают электричку из Геническа в Джанкой

Электропоезд из Геническа в Херсонской области в крымский Джанкой планируется запустить до конца июля в тестовом режиме, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

«Мы проработали полностью этот вопрос, привели в соответствие с требованием транспортной безопасности вокзалы в Геническе, в Новоалексеевке. Сейчас урегулируются вопросы безопасности и паспортного контроля на этом маршруте. Мы надеемся до конца месяца все эти процедуры завершить и в тестовом режиме запустить электричку сообщением Геническ — Новоалексеевка — Джанкой», — цитирует А.Алексеенко ТАСС.

По его словам, принятые 17 июля — после теракта на Крымском мосту — меры, в частности, снятие ограничений по блокпостам и отмена комендантского часа в сухопутном коридоре из Крыма, позволили кратно сократить время прохождения транспортных потоков из республики в Херсонскую область. Меры продолжают действовать.

Электрички между Джанкоем и Херсоном и и Джанкоем и Мелитополем должны были запустить в тестовом режиме 1 июля 2022 года. Но из-за соображений безопасности рейсы отменили.