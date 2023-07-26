В Диораме состоится специальное гашение марок

Церемония специального гашения марок состоится 28 июля в 11.00 в здании Диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года», сообщили в пресс-службе Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя.

Гашение пройдет в рамках серии, посвященной 80-летию Великой Победы.

На этот раз в почтовое обращение будут введены марки, посвященные военной форме красноармейцев и краснофлотцев.

На марках — изображения военнослужащих Советской Армии в форме образца 1943 года, в том числе командира эскадрона казачьего полка, кавалериста, начальника штаба авиационного корпуса и командира эскадрильи, командира взвода и старшины стрелковой роты, сапера и командира саперной роты.

Сообщается и о выпуске к данному событию конверта, а также штемпеля гашения, специально изготовленного для Севастополя.