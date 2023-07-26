Трибуны на стадионе «Севастополь» хотят расширить, поле реконструировать

По словам Д.Чернышенко, им уже дано поручение Министерству спорта проработать возможность расширения трибун на стадионе.

«Большой футбол вернулся на Крымский полуостров. 16 июля стартовал сезон 2023/2024 годов Второй лиги России по футболу, впервые в нем участвовали две крымские команды, в том числе футбольный клуб «Севастополь». Ваша команда одержала две победы в матчах. Первая игра сезона прошла на домашней арене при полном аншлаге — это стало по-настоящему историческим событием для болельщиков. Минспорту будет дано поручение проработать вопрос о расширении трибун на существующей площадке, также считаю целесообразным задуматься о строительстве стадиона, который был бы достоин того уровня интереса к футболу, который есть в Севастополе», — сказал зампред правительства.

Он пообещал следить за успехами Севастополя дальше и оказывать со своей стороны необходимую поддержку.

В свою очередь губернатор отметил, что региональные власти делают все возможное, чтобы помочь городской футбольной команде выступать на достойном уровне. М.Развожаев добавил, что у региона действительно в планах модернизация существующей инфраструктуры домашнего стадиона клуба.

«Мы понимаем, что есть существующие финансовые ограничения, поэтому будем разрабатывать проекты в рамках комплексного развития территорий с участием инвесторов. Что касается действующего футбольного стадиона, то у региона была попытка поместить реконструкцию поля в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя. Если вы поддержите, то мы бы хотели обратиться за финансированием в рамках нацпроекта «Спорт — норма жизни», так как остальные инициативы в рамках этого нацпроекта мы уже завершаем», — сказал губернатор.

Он рассказал вице-премьеру о построенных в городе спортивных объектах: стадионе «Горняк», ФОК на ул.Шевченко, ФОК в Верхнесадовом и поселке Кача. Разговор зашел и о строительстве второй очереди СОК «Им.200-летия Севастополя», где до конца года запланированы к вводу в эксплуатацию плавательный бассейн и реабилитационно-восстановительный центр.

Глава города доложил о перспективах сдачи плавательного бассейна в Инкермане, начатом строительстве нового ФОКа с залом для занятий боксом на ул.Вакуленчука, возведении на пересечении ул.Мельника и Лабораторного шоссе крытого катка с искусственным льдом.

Сейчас трибуны стадиона ФК «Севастополь» вмещают чуть больше пяти тысяч болельщиков. Его реконструкцию проводили в 2010-2011 годах, в результате чего стадион стал полностью соответствовать требованиям ФИФА и УЕФА.