Старые общежития снесут, новые построят

Три новых общежития для студентов Севастопольского государственного университета более, чем на 2,5 тыс бюджетных мест планируют ввести к 2026 году. Вопрос обсужден на встрече заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко с губернатором Севастополя Михаила Развожаевым.

Новые общежития вырастут на месте прежних, уже не один год пребывающих в разобранном, но еще не демонтированном состоянии. Теперь их снесут, освободив место для новых зданий.

На заседании Архитектурно-строительном совета, который состоялся 24 июля, уже была рассмотрена концепция строительства новых общежитий, которые расположатся на площади 60 тысяч кв.м.

Согласно представленному проекту, в первых этажах зданий расположатся объекты инфраструктуры — магазины, кафе и т.д.

В новых общежитиях проектировщики предложили разместить не только комнаты для проживания, но также бытовые помещения для стирки и сушки белья, рекреационные зоны, а также галереи, где смогут выставлять свои творческие работы студенты и не только они.

Разработчик проекта — ГУП «Татинвестгражданпроект».

Ремонт общежитий СевГУ со скандалами и уголовными делами ведется с 2017 года. Были начаты работы по капитальному ремонту двух общежитий в главном кампусе вуза на ул.Университетской. Однако подрядчик выполнил только демонтаж конструкций, позднее контракт с ним был расторгнут. Кроме того, было начато строительство нового — третьего в этой части кампуса — общежития.

У университета есть еще общежития на ул.Николая Музыки и в бухте Голландия.