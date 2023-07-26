Спасли каякеров

В акватории пляжа «Инжир» в Балаклавском районе двух каякеров чуть не унесло в море. На помощь им пришла Спасательная служба Севастополя.

Сообщение о происшествии на пульт оперативного дежурного поступило 24 июля в два часа дня. К месту происшествия выехали дежурная смена поисково-спасательного подразделения «Балаклава». Спасатели эвакуировали терпящих бедствие и доставили в безопасное место, рассказали в Спасательной службе.

В операции по спасению каякеров, которая заняла 50 минут, участвовали четыре человека и одно плавсредство.