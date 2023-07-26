Совет Федерации одобрил закон о капитальном ремонте многоквартирных домов-памятников

Закон направлен на решение одной из наиболее острых проблем по выполнению капитального ремонта многоквартирных домов, признанных объектами культурного наследия.

Вопрос капитального ремонта домов-памятников урегулирован благодаря совместной работе Минстроя, Минкультуры и депутатов Государственной Думы во исполнение поручения Президента РФ по итогам заседания президиума Госсовета 21 июня 2022 года.

По словам заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина, порядок выполнения капитального ремонта домов-памятников долгое время не удавалось урегулировать. Теперь выработан гибкий и эффективный механизм.

«Капремонт будет проводиться без риска причинения вреда объекту культурного наследия, а жители смогут существенно улучшить свои жилищные условия. Отмечу, что в настоящее время в таких домах проживает более миллиона граждан», — сказал М.Хуснуллин.

Предусматривается два подхода к капитальному ремонту. Работы, затрагивающие части здания, обладающие культурной и исторической ценностью, например фасады и интерьер, будут выполняться с учетом сохранения таких объектов, с проведением историко-культурной экспертизы. Иные виды работ, например замена водопроводных сетей или лифтов, ремонт кровли, будут выполняться без дополнительных ограничений, с уведомлением органов охраны культурного наследия.

Одновременно решен вопрос о проведении капитального ремонта домов, расположенных рядом с памятниками, но ими не являющимися. Такие работы будут выполняться по общим правилам жилищного законодательства, тогда как ранее они не допускались, говорится в сообщении пресс-службы кабмина РФ.