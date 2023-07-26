Обсудили, как проходит интеграция новых регионов

Региональных журналистов, волонтеров, врачей, работников ЖКХ, которые работают на новых территориях, необходимо защищать на законодательном уровне. Об этом говорили на «круглом столе» «Интеграция новых регионов: практическая помощь».

— У нас жуткий бюрократический дисбаланс. Понятно, что участники СВО —герои, но ребята из МЧС разве не герои? А врачи? Но при этом они не получают справки о статусе участников СВО. Десятки, сотни, тысячи людей там живут и совершают подвиг строительства мирной жизни. При этом у них нет ни льгот, ни даже финансового коэффициента по принципу северных территорий, — заявил первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Александр Малькевич.

По словам эксперта, работники коммунального хозяйства на новых территориях попадают под «повторные прилеты» и, к сожалению, нередко погибают. Постоянно рискуют жизнью врачи: в Донецке, попав под обстрел, погибла вся бригада скорой помощи, водитель, врач и два фельдшера. А.Малькевич привел в пример и региональных журналистов:

— В 2019 году в России был принят закон о защите прав журналистов, работающих в горячих точках, но он касается только крупных федеральных СМИ, которые отправляют сотрудников в командировку. А что делать тысячам журналистов, которые живут и работают в четырех новых регионах? Им скажут: вы местные, это ваша работа, у вас такая жизнь, — говорит А.Малькевич.

Участники «круглого стола» говорили и о других проблемах. В частности, это касалось излишней бюрократии. Экспертов возмутил случай, который в Севастополе недавно вызвал общественный резонанс. При подаче заявления в вуз у ребенка участника СВО не приняли справку, что его отец находится в зоне боевых действий. Приемной комиссии показалось, что эта «филькина грамота» не соответствует установленному образцу. Кстати, губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил срочно разобраться с этой ситуацией.

— Почему законодатель не мог сделать единый образец, единый шаблон справки? Бойцу больше нечем заниматься, как только бегать и выверять, какие там формулировки. Тема со справками — это отдельная история, таких вопросов тьма-тьмущая, — сказал А.Малькевич.

В свою очередь председатель организации «Совет жен и матерей воинов-участников СВО» Виктория Тупчаненко рассказала еще об одной довольно распространенной проблеме, мешающей получить детям участников СВО положенные им льготы.

— Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда муж и жена в разводе, но у них есть общие дети. Генеральная доверенность — у новой жены, но она не дает ее бывшей жене, которой нужно получить справку, чтобы оформить льготы на детей. И мы ничего, к сожалению, сделать с этим не можем. Мужчина на СВО, связи с ним нет. И дети не получат льготы, не поедут в лагерь. Как с этим бороться, мы не знаем, — говорит В.Тупчаненко.

Волонтеры, которые выезжают «за ленточку», рискуя своей жизнью, тоже не защищены законом.

— Предлагается ограничить круг волонтеров, делать небольшую аккредитацию. Сейчас в новых регионах мы наблюдаем хаотичное передвижение гражданских людей. Была ситуация, когда волонтеры их Севастополя заехали в серую зону — возможно, заблудились или им было интересно. Рядом с ними прилетел снаряд, им повезло, они остались живы. Есть постановление, по которому положена страховка для волонтеров, которые ездят в ДНР, ЛНР, но там нет Запорожской и Херсонской областей, — сообщила председатель общественного движения «Мы вместе – Севастополь» Виктория Кашлякова.

По мнению экспертов, восстановление инфраструктуры осложняет интеграцию новых регионов, которая должна завершиться до 1 января 2026 года. Но уже появились подвижки, начала формироваться судебная система и система органов нотариата. Правда, эксперты опасаются, что когда судебная система заработает, суды будут завалены огромным количеством дел по восстановлению фактов, необходимых для восстановления документов.