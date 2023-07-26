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Обсудили, как проходит интеграция новых регионов

Свинцова Анна

Региональных журналистов, волонтеров, врачей, работников ЖКХ, которые работают на новых территориях, необходимо защищать на законодательном уровне. Об этом говорили на «круглом столе» «Интеграция новых регионов: практическая помощь».

— У нас жуткий бюрократический дисбаланс. Понятно, что участники СВО —герои, но ребята из МЧС разве не герои? А врачи? Но при этом они не получают справки о статусе участников СВО. Десятки, сотни, тысячи людей там живут и совершают подвиг строительства мирной жизни. При этом у них нет ни льгот, ни даже финансового коэффициента по принципу северных территорий, — заявил первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Александр Малькевич.

По словам эксперта, работники коммунального хозяйства на новых территориях попадают под «повторные прилеты» и, к сожалению, нередко погибают. Постоянно рискуют жизнью врачи: в Донецке, попав под обстрел, погибла вся бригада скорой помощи, водитель, врач и два фельдшера. А.Малькевич привел в пример и региональных журналистов:

— В 2019 году в России был принят закон о защите прав журналистов, работающих в горячих точках, но он касается только крупных федеральных СМИ, которые отправляют сотрудников в командировку. А что делать тысячам журналистов, которые живут и работают в четырех новых регионах? Им скажут: вы местные, это ваша работа, у вас такая жизнь, — говорит А.Малькевич.

Участники «круглого стола» говорили и о других проблемах. В частности, это касалось излишней бюрократии. Экспертов возмутил случай, который в Севастополе недавно вызвал общественный резонанс. При подаче заявления в вуз у ребенка участника СВО не приняли справку, что его отец находится в зоне боевых действий. Приемной комиссии показалось, что эта «филькина грамота» не соответствует установленному образцу. Кстати, губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил срочно разобраться с этой ситуацией.

— Почему законодатель не мог сделать единый образец, единый шаблон справки? Бойцу больше нечем заниматься, как только бегать и выверять, какие там формулировки. Тема со справками — это отдельная история, таких вопросов тьма-тьмущая, — сказал А.Малькевич.

В свою очередь председатель организации «Совет жен и матерей воинов-участников СВО» Виктория Тупчаненко рассказала еще об одной довольно распространенной проблеме, мешающей получить детям участников СВО положенные им льготы.

— Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда муж и жена в разводе, но у них есть общие дети. Генеральная доверенность — у новой жены, но она не дает ее бывшей жене, которой нужно получить справку, чтобы оформить льготы на детей. И мы ничего, к сожалению, сделать с этим не можем. Мужчина на СВО, связи с ним нет. И дети не получат льготы, не поедут в лагерь. Как с этим бороться, мы не знаем, — говорит В.Тупчаненко.

Волонтеры, которые выезжают «за ленточку», рискуя своей жизнью, тоже не защищены законом.

— Предлагается ограничить круг волонтеров, делать небольшую аккредитацию. Сейчас в новых регионах мы наблюдаем хаотичное передвижение гражданских людей. Была ситуация, когда волонтеры их Севастополя заехали в серую зону — возможно, заблудились или им было интересно. Рядом с ними прилетел снаряд, им повезло, они остались живы. Есть постановление, по которому положена страховка для волонтеров, которые ездят в ДНР, ЛНР, но там нет Запорожской и Херсонской областей, — сообщила председатель общественного движения «Мы вместе – Севастополь» Виктория Кашлякова.

По мнению экспертов, восстановление инфраструктуры осложняет интеграцию новых регионов, которая должна завершиться до 1 января 2026 года. Но уже появились подвижки, начала формироваться судебная система и система органов нотариата. Правда, эксперты опасаются, что когда судебная система заработает, суды будут завалены огромным количеством дел по восстановлению фактов, необходимых для восстановления документов.