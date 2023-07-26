Крымский мост будут ремонтировать до конца 2023 года

Правительство РФ продлило срок восстановительных работ на Крымском мосту (после атаки беспилотников 17 июля 2023 года) до конца 2023 года.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Тем самым вносятся поправки в принятый 13 октября 2022 года документ, принятый после теракта 8 октября — из-за взрыва грузовика на мосту.

В документе говорится, что обозначенный в распоряжении срок выполнения работ по проектированию, восстановлению, капитальному ремонту или реконструкции разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста изменяется с 1 июля на 31 декабря 2023 года.

Сообщается, что восстановительные работы выполняет ООО «Нижнеангарсктрансстрой».

Теракт 17 июля

В ночь на 17 июля 2023 года два украинских надводных беспилотника совершили террористическую атаку на Крымский мост, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». В результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, повреждено автодорожное полотно.

После осмотра выяснилось, что опоры моста не пострадали. К утру 18 июля по одной полосе было организовано реверсное движение легковых автомобилей.

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение по одной стороне планируется восстановить к 15 сентября, движение по второй стороне — к 1 ноября.

Железнодорожная часть моста работает в штатном режиме: один путь имеет незначительные повреждения, не влияющие на движение поездов.