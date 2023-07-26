Из-за балета в Херсонесе закроют проезд по ул.Ерошенко

При проведении культурно-массовых мероприятий в рамках VII Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес» будет временно ограничено движение транспортных средств, за исключением общественного транспорта, транспортных средств оперативных и экстренных служб города, транспортных средств, участвующих в обеспечении мероприятия, транспортных средств, принадлежащих лицам, проживающим в зоне вводимых ограничений.

Как сообщили в департаменте транспорта, меры будут действовать 26-27 июля, 1-4 августа и 9, 10, 12, 13 августа на участке ул.Ерошенко от дома №6 до ул.Дмитрия Ульянова.

В случае осложнения дорожной обстановки будет введено ограничение на остановку и стоянку транспортных средств на ул.Ерошенко.

Будет продлено время работы маршрутов общественного транспорта №22 и №10: до 23.00 26-27 июля, до 1.00 — 2-5 августа, до 24.00 — 9, 10, 12, 13 августа. Продлевается и время работы внутригородского маршрута морского пассажирского транспорта общего пользования «Графская пристань – Северная» до 24.00 — 26-27 июля, до 2.00 — 2-5 августа, до 1.00 – 10, 11, 13, 14 августа.

Кроме того, будут организованы дополнительные бесплатные шаттлы от парковки СОК «Им.200-летия Севастополя» до ул.Древней, 1, и в обратном направлении. Расписание движения шаттлов: с 18.00 до 23.00 26-27 июля, с 18.30 — 1-4 августа до 1.00 следующего дня, с 19.00 до 24.00 — 9, 10, 12, 13 августа.

На время проведения мероприятия в местах временного ограничения движения транспортных средств будет организовано дежурство эвакуаторов, в том числе грузового.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает учитывать данную информацию при планировании маршрута.