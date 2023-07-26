Гостевые дома в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае будут узаканивать

Группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который вводит в законодательство понятие «гостевой дом» и предусматривает в качестве эксперимента предоставление гостиничных услуг в гостевых домах в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае.

Законопроект размещен в думской электронной базе, сообщает ТАСС.

Одним из авторов проекта является зампред думского комитета по туризму Виктория Костенко («Единая Россия»). В пояснительной записке отмечается, что по действующим нормам предоставлять гостиничные услуги туристам запрещено без свидетельства о присвоении гостинице определенной категории.

«Таким образом, деятельность средств размещения, находящихся в индивидуальных жилых домах, и предоставляемых ими услуг туристам, оказалась существенно затруднена. Вместе с тем на территории субъектов РФ — участников предлагаемого эксперимента расположено большое количество таких индивидуальных жилых домов», — отметили авторы инициативы.

Проектом предлагается «провести в Республике Крым, Краснодарском крае, городе федерального значения Севастополе эксперимент по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах в целях обеспечения защиты прав потребителей, их безопасности, создания благоприятных условий для развития курортной инфраструктуры и осуществить оценку его эффективности». Эксперимент предлагается проводить до 31 декабря 2026 года.

В документе отмечается, что для эксперимента предлагается ввести ряд понятий, в числе которых «гостевой дом — средство размещения, представляющее собой индивидуальный жилой дом или часть индивидуального жилого дома, в котором номера и помещения вспомогательного характера используются для осуществления деятельности по предоставлению гостиничных услуг», и «номера гостевого дома — жилые помещения, предназначенные для временного размещения туристов (потребителей гостиничных услуг)».

Кроме того, законопроект содержит требования, предъявляемые к гостевым домам. Так, гостевой дом должен быть включен в единый перечень и размещаться на земельном участке, на котором разрешено индивидуальное жилищное строительство. Субъекты РФ, где проводится эксперимент, вправе предусмотреть предельную площадь гостевого дома до 1 тыс. кв. метров.

Федеральный закон вступает в силу с 1 апреля 2024 года.