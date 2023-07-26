День ВМФ приглашают отметить в парке «Патриот»

В севастопольском филиале парка «Патриот» в честь Дня ВМФ подготовили насыщенную программу мероприятий. Севастопольцы и гости города смогут посетить новую локацию — свето-шумовой тир «Оружие Побед» и пострелять из стрелкового оружия.

Для посетителей будет работать экспозиция военной техники и вооружения армии России. Также гостям представится возможность пострелять из легендарного оружия, с которым наши прадеды, деды, отцы воевали и побеждали, сообщили в пресс-службе ФГБУ «ВППКиО «Патриот» ЮВО» Минобороны России.

Праздник пройдет в воскресенье, 30 июля, с 11.00 до 17.00. В нем также примет участие мотоклуб «Русские мотоциклисты».

С 11 утра и до пяти часов вечера в отделении «Центральное» (район Молочной балки) состоится открытие свето-шумового тира «Оружие Побед»; мастер-классы по метанию ножей, по стрельбе из лука; выступят ансамбль «Бельканто» и АРБ «Победа»; покажут фильмы про военно-морскую авиацию и трюки на мотоциклах.

Организаторы мероприятия приглашают на бесплатные получасовые экскурсии по парку в 11.00, 13.00 и в 15.00.

На Минной стенке в этот день в 11.00 и в 13.00 проведут бесплатные экскурсии на СКР «Сметливый».