Здание городского суда запроектировали монументальным и с арками

На рассмотрение архитектурно-художественного совета вынесли слишком много вопросов, рассмотреть удалось только половину и с разным результатом. Почти полное одобрение (при двоих воздержавшихся) получил один из вариантов проекта здания Севастопольского городского суда, планируемый к строительству в районе Балаклавского и Городского шоссе.

Разработчиком является ООО «СпецСтройПроект». Проектировщики представили три варианта фасадных решений, из которых сразу было решено рассматривать один – шестиэтажное с подземным этажом, монументальным парадным входом и арочными конструкциями. Под объект выделен участок площадью 13498 кв м, при общей площади застройки 5200 кв м и высоте здания — 21,4 м.

В здании предположительно будут работать 113 работников суда, из которых судей – 25.

В объект включены несколько зон: служебная, хозяйственная, зона парковки, пятно застройки, общественная зона и зона для посетителей, а также два въезда на территорию.

Несмотря на выдержанность здания в классической стилистике и в светлых тонах, членам архсовета понравилось не все.

Например, председатель Союза архитекторов Севастополя Сергей Комаров счет представленный фасадный объем слишком сложным и нагроможденным, а член совета Максим Стрецкис указал на архитектурные ошибку в расположении на фасаде государственного герба, который почему-то не вписался в отдельный конструктивный элемент.

Вопросы возникли и в связи с цветовым решением фасада, которое, по мнению члена архсовета Валерия Дорошко, должно больше соответствовать цвету инкерманского камня. Все замечания разработчики приняли и пообещали учесть.