Вместо дельфинария хотят сделать зону отдыха с купальней

На месте вчерашнего многострадального дельфинария на набережной Корнилова обещают устроить купальню. Об этом неожиданно сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«На месте дельфинария проектом благоустройства предлагается восстановить рекреационную зону с городским пляжем и купальней, как было в советское время. Здесь будет обустроен деревянный настил и купальни с морской водой. На деревянном настиле будет установлена летняя пляжная мебель. Габариты большой чаши — 50м*10м», — анонсировал глава города

Он также сообщил, что финансирование на этот проект еще предстоит найти.

Для наглядности он разместил иллюстрацию примерного макета, как это будет выглядеть, пообещав, что конкретный проект будет представлен общественности и вынесен на обсуждение Архсовета.

Не купальня, а водная станция

Идея не является новой — в советское время на месте вчерашнего дельфинария находилась водная станция с открытым бассейном и трибунами. Летом (и даже ранней осенью) там занимались плаванием и прыжками в воду, проводили соревнования среди детей и взрослых, сдавали нормы ГТО.

Со временем на территории построили еще и детский бассейн — «лягушатник», где обучали плаванию самых маленьких. Кстати, там же были устроены раздевалки, душевые и стационарные (бесплатные, разумеется!) туалеты.

В середине 90-х территорию бассейна отдали под частный океанариум, и с этого момента у водной станции началась иная судьба, полная конфликтов между действующими и потенциальными арендаторами.

Одновременно, с начала 2000-х у городских властей появилась идея реконструировать всю набережную, в том числе и эту территорию. То был комплексный проект, дававший понимание самой идеи полной реконструкции. Ему не суждено было сбыться.

Сегодняшнее намерение губернатора организовать на месте бывшей водной станции зону отдыха с купальней приводит к мысли о необходимости разработать и представить общественности не только этот проект, но и концепцию реконструкции всей набережной Корнилова и Артбухты, как это было прежде. Причем, с приглашением в качестве экспертов тех, кто помнит, как это было, а также тех, кто знает, как должно быть.