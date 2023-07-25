Скульптуре «Севастопольский вальс» опять отказали в месте на Приморском бульваре

На самом деле, концепцию установки скульптурной композиции «Севастопольский вальс», представленной 24 июля на заседании Архитектурно-художественного совета председателем Севастопольского Морского собрания Владимиром Стефановским, приняли, не одобрили только место установки памятника на смотровой площадке Приморского бульвара, являющегося объектом культурного наследия.

И это уже не впервые — альтернативная локация между гостиницей «Севастополь» и драмтеатром им.Луначарского В.Стефановского почему-то категорически не устраивает.

В защиту своей версии он привел множество аргументов — от решения депутатов Горсовета 2012 года до воспроизведения самого «Севастопольского вальса» в исполнении Георга Отса. С ремаркой, что отказ в установке скульптуры на выбранном автором идеи месте станет прямым оскорблением легендарной песни и всех севастопольцев, а этого допустить никак нельзя.

По словам В.Стефановского, на реализацию проекта потребуется от 12 до 15 млн рублей, включая создание самой скульптуры, ее установку и торжественное открытие. Заметим, что о художественной ценности самой скульптуры — танцующих офицера и девушки — речи пока не идет. Интересно также, что год назад обозначенная сумма была, как минимум, в полтора раза меньше.

Словом, представленные факты ни в совокупности, ни порознь не убедили членов архсовета, и докладчику деликатно пообещали вернуться к более аргументированному рассмотрению на следующем заседании. Притом, что член архсовета Вячеслав Горелов высказал предложение: «Давайте Приморский бульвар оставим в покое!»