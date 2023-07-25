Проект второй очереди парка Победы отправили на доработку

Дорабатывать отправили сразу два проекта, представленных на 24 июля на заседании Архитектурно-художественного совета: вторую очередь реконструкции парка Победы и концепцию развития пляжа, прилегающего к парку.

Докладчик по первому — руководитель АО «Севастопольстройпроект» Константин Пирогов — рассказал, что главной задачей проектировщиков стало сохранение краснокнижных деревьев части парка Победы со стороны улиц Парковая и Фадеева, а также оживлением самой парковой зоны тремя детскими площадками, скейт-парком, площадкой с качелями, зоной занятий йогой и вокалом и велодорожкой. При условии сохранения сложившейся маршрутизации и трассировки.

Изюминкой обновленного парка, по словам К.Пирогова, должен стать обнаруженный на территории парка объект археологии, так называемые межевые стенки, которые проектировщики намерены сохранить и даже подсветить. Кроме того, посетителям парка обещаны туалеты, комната матери и ребенка, заведения общепита.

В ходе обсуждений проекта не обошлось и без замечаний. Так, архитекторы предложили изменить расположение игровых площадок и скейт-парка из-за опасений лишнего шума, который будет мешать жителям расположенных рядом домов.

При принятии концепции в принципе члены архсовета и глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова подвергли критике предлагаемое озеленение. Ландшафтный архитектор Элина Красильникова назвала предлагаемый дендроплан какой-то какофонией. Почти всем не понравилось отсутствие в проекте подеревной съемки и предлагаемый состав зеленых насаждений, который, как оказалось, проектировщики согласовали не с Севприроднадзором, а с частным озеленителем. Теперь согласование следует получить и в Севприроднадзоре, где лучше знают, что приживется в парке Победы, а что нет.

— Нет опорного плана и дендроплана, нет конкретного предложения по покрытиям и по входной группе, — поддержала коллег архитектор Елена Корнева, после чего концепцию отправили на доработку до следующего заседания.

Аналогичная судьба постигла и концепцию развития прилегающей к парку пляжной территории, представленную ИП Алексей Васильковский. Непосредственно у пляжа предложено построить культурно-развлекательный центр с террасой.

— Объекты, которые есть сейчас на земельном участке, где расположена набережная, не относятся к объектам капитального строительства и демонтируются. Разработаны проекты современных зданий, которые будут связаны террасой, внутри будет свободная планировка, ее можно менять, когда появятся арендаторы, — представил идею А.Васильковский. Он даже дополнил выступление видеорядом: спортивные площадки, освещенная территория, навесы, велодорожки, зоны отдыха для детей и взрослых...

Однако красивые картинки не слишком убедили членов архсовета, а председатель Союза архитекторов Севастополя Сергей Комаров охарактеризовал представленный проект как неясный по конструкциям и требующий детализации.