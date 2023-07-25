Патрульный корабль ЧФ РФ отбил атаку безэкипажных катеров

Юго-западнее Севастополя патрульный корабль «Сергей Котов» штатным оружием уничтожил оба пытавшихся атаковать его дистанционно-управляемых катера ВСУ.

Вооруженными силами Украины в ночь на 25 июля осуществлена безуспешная попытка атаковать двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота, выполняющий задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря (370 км юго-западнее Севастополя), сообщили в Минобороны России.

В ходе отражения атаки оба дистанционно-управляемых катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 метров. Пострадавших нет.

Корабль «Сергей Котов» продолжает выполнение поставленных задач.