Определение оператора транспортной карты приостановлено

Конкурс на определение оператора по обслуживанию и развитию системы оплаты проезда в общественном транспорте Севастополя приостановлен из-за жалобы, которая поступила в Антимонопольную службу, сообщил 24 июля департамент транспорта.

Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями состоялось 18 июля. На роль транспортного оператора претендуют пять компаний. Это: ООО «Единая городская карта Севастополя» — компания уже пять лет является транспортным оператором в городе; ООО «Компания Глонасс-Крым», ООО «Полипей», ООО «СберТройка» и ООО «Цифровые Инновации».

Участники соревнуются в том числе в ценовом предложении. Так, наименьшую комиссию, которую планируется взимать с поездки, предложил ЕГКС — 2,45%. ООО «Полипей» готов брать 2,95%, ООО «Цифровые инновации» — 2,96%, ООО «Компания Глонасс-Крым» — 3,1% и ООО «СберТройка» — 3,5%.

Кроме того, операторы предлагали увеличить количество пунктов продажи проездных билетов. «ЕГКС» планирует установить 529 пунктов, СберТройка — 453; Полипей — 452, Цифровые Инновации — 379, а Компания Глонасс-Крым — 166.

Победит тот участник тендера, который предложит наиболее выгодные для севастопольцев условия.