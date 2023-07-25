Инкерманский винзавод сделают современным туркомплексом

Концепция реконструкции Инкерманского завода марочных вин была представлена 24 июля на заседании архитектурно-художественного совета в неожиданном виде.

В состав проекта входят туристический комплекс, здание дегустационного зала, административно-бытовой комплекс. Все это расположится на площади 56,3 тысяч кв. м, площадь застройки — 25%, еще 21% обещают озеленить.

Разработкой проекта занимается архитектурная мастерская «Головин и Шретер» из Санкт-Петербурга, что становится очевидно по выбору цветовых решений — заметным архитектурным решением стали массивные овальной формы терракотовые буты на крыше одного из зданий. Терракотовый материал, по мнению проектировщиков, более всего соответствует их видению обновленного винзавода.

На пожелание членов архсовета использовать в большей степени инкерманский камень, разработчики сослались на его негативные особенности — способность впитывать пыль и влагу,

Итак, главный акцент сделан на туристическую составляющую. Этим объясняется и наличие на первом этаже трехэтажного (высотой 21 метр) туристического корпуса зоны для экскурсионных групп с соответствующей инфраструктурой, детской комнаты, помещения для отдыха гидов и персонала, на втором будет магазин продукции завода с выходом на парковку, на третьем — ресторан на 100 мест.

В трехэтажном здании административно-бытового комплекса расположатся столовая, рабочие кабинеты, переговорные комнаты, конференц-зал. Изюминкой фасада этого здания разработчики решили сделать защищающие от солнца вертикальные алюминиевые ламели.

Третье сооружение комплекса — реконструированный и достроенный ныне существующий дегустационный зал, с малым помещением на 10 человек на первом этаже, залом на 16 персон — на втором, а также холлом и небольшой террасой — на третьем. Оттуда, как обещают проектировщики, открывается прекрасный вид на бухту и крепость Каламита.

Еще один аргумент «за» — комплекс будет хорошо просматриваться с железной дороги и вообще осовременит и вдохнет жизнь в Инкермане.

Словом, по факту аргументов все члены архитектурного совета единогласно проголосовали за питерский проект.