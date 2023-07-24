Цены на продукты проверят

— Людям кажется, что цены на продукты поднялись. Может быть, на какие-то отдельные позиции, поэтому я прошу просто обратную связь посмотреть, проверить. Если это не системные, локальные вещи, самостоятельно разобраться, а если есть что-то оптовое, крупное, на несколько торговых точек или групп товаров, отработать с прокуратурой, — обратился глава города к подчиненным.

По его предположению, речь может идти о каких-то отдельных торговых точках и каких-то локальных всплесках, которые нужно урегулировать.