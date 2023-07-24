Тоннель на Пожарова уже проектируют

Проектирование тоннеля по улице Пожарова начали, сообщил 24 июля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя и.о.директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев.

Как ранее сообщала «Севастопольская газета», в апреле 2023 года правительство Севастополя без конкурса заключило контракт на 252 млн рублей с ООО «Веста» на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство тоннеля и реконструкция автомобильной дороги ул.Генерала Петрова, на участке от ул.Очаковцев до улице Пожарова, в рамках обеспечения транспортной доступности «Парка Музейно-мемориального комплекса «Защитникам Севастополя в 1941-1942 гг.» на мысе Хрустальный с набережной и Артиллерийской бухтой в городе Севастополе».

Протяженность проектируемого участка 600 метров, из них сам двухполосный тоннель — 254 метра.

Тогда же сообщалось, что проектом предусмотрено устройство двух кольцевых развязок на пересечениях на ул.Пожарова – ул.Карантинная – ул.Стрелецкий спуск и на ул.Очаковцев – ул.Генерала Петрова.