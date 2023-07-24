Роста цен на топливо нет, но есть

Повышения цен на топливо нет, тем не менее люди фиксируют рост на заправках по всему городу от 50 копеек до двух рублей за неделю, сообщил 24 июля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя губернатор Михаил Развожаев.

На это директор департамента городского хозяйства Вероника Лисовская ответила, что горхоз регулярно мониторит цены на топливо, и по состоянию на 8.00 24 июля ситуация стабильная.

— Я понимаю, что это дело заправщиков — там есть колебания по закупке и так далее. Это все ясно, но наша задача эту информацию предоставить в ФАС, — обратился М.Развожаев к В.Лисовской, которая ответила, что такая информация уже направлена.

По ее словам, дефицита по каким-то позициям сейчас нет, но каждые три часа ведется мониторинг запасов топлива, в том числе — по всем позициям ограничений нет.

— Были проблемы с 92-м и 95-м бензином, мы проверяли и лоббировали логистику, чтобы вагоны с 92-м и 95-м бензином основных трейдеров были перевезены через паромную переправу, – доложила В.Лисовская.

На это глава города поручил предоставить аналитику по понедельным ценам месяц назад и сейчас, а также по фактам, направленным в ФАС для анализа.