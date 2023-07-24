Приглашают на народные гулянья в День Крещения Руси

Все мероприятия на празднике в Херсонесе Таврическом — колыбели русского православия — проводятся бесплатно.

Гостей музея-заповедника 28 июля ожидают тематические экскурсии, мастер-классы, выставки, концерт и многое другое.

Программа народных гуляний в Херсонесе Таврическом на 28 июля:

10.00-18.00 — аллея ремесленных традиций Руси;

11.00, 13.00 и 15.00 — тематическая экскурсия «Сказание о Крещении Руси» с мастер-классом по живописи «История, которая вдохновляет». Бесплатные билеты можно забронировать до 27 июля по телефону +7 (918) 950-69-16;

10.00 и 15.00 — представление артистов театра исторического трюка «ИстАри» в Византийском дворике — «Молодецкие забавы, или Сказ о том, как князь Владимир собирал дружину»;

10.00-13.00 — арт-аллея «Дорога к храму»;

13.00-16.00 — бесплатные мастер-классы «Творенья русской старины»;

16.00-19.00 – концерт в Византийском дворике «Живи и славься, Русь святая».

Мероприятия проводятся при поддержке фонда «Моя история».