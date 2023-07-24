Пассажиры поездов до Севастополя объезжают закрытый участок на автобусах

Пассажиров поездов, которые следуют в Севастополь, обещают доставить автобусами, минуя опасный участок, сообщил 24 июля на аппаратном совещании в правительстве города и.о.заместителя губернатора Павел Иено.

По его словам, утром ожидается прибытие поезда из Москвы. Пассажиров планируется пересаживать и безопасно перевозить до точки новой посадки, минуя участок, который сейчас временно закрыт.

Он также сообщил, что пока рейсы не отменяются, а дептранс держит связь с крымскими коллегами и оперштабом. По его информации, пока никаких отмен рейсов нет.

Губернатор поручил держать связь с отельерами и в случае вынужденных задержек предоставлять отелям дневную компенсацию.

Позже поступила информация от главы Республики Крым Сергея Аксенова, что железнодорожное сообщение в Джанкойском районе возобновлено.

В ночь на 24 июля Крым был в очередной раз атакован беспилотными летательными аппаратами. Жителей сел в радиусе 5 км от места ЧП в Джанкойском районе эвакуируют в пункты временного размещения.

Движение по железной дороге в этом районе приостановлено, в Джанкое задержаны два пассажирских поезда — №92 Москва — Севастополь и №316 Адлер — Симферополь.Также приостанавливалось движение по автомобильной трассе Джанкой – Симферополь, но к 9.30 мск его открыли.